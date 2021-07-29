Trabzon'da Kovid-19 aşısı olmak istemeyen kadını, Vali Ustaoğlu ikna etti - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Çaykara ilçesinde yaşayan ve gördüğü paylaşımlardan etkilenerek ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmak istemeyen 52 yaşındaki Fatma Baltacı'yı telefonla arayarak, aşı olmaya ikna etti.

İlçeye bağlı Baltacılı Mahallesi'nde yaşayan Fatma Baltacı, Kovid-19'dan korunmak için ilk aşısını yaptırdıktan sonra internetten gördüğü bazı paylaşımlardan etkilenerek ikinci doz aşıyı yaptırmama kararı aldı.

Aşı günü gelen ancak aşısını yaptırmak istemeyen vatandaşları takip eden İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin iki kez ulaştığı Baltacı, tüm çabalara rağmen aşı olmayı reddetti.

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda aşı yaptırmak istemeyen kadının durumunu öğrenen Vali Ustaoğlu, Baltacı'yı telefonla aradı.

Kendisini tanıttıktan sonra Baltacı'ya neden aşı yaptırmak istemediğini soran Ustaoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere devlet büyüklerinin de aşı yaptırdığını hatırlattı.

Ustaoğlu, kendisinin de aşı yaptırdığını belirterek, "Bundan başka çaremiz de yok. Her gün etrafımızda Kovid-19 geçirenlerin nasıl sıkıntı çektiğini, bir nefesin ne kadar önemli olduğunu her birimiz kaybettiğimiz yakınlarımızdan gördük. Bu mücadelede biz istiyoruz ki tüm vatandaşlarımız aşılarını olsun, normale geçelim, hayat devam etsin." dedi.

Kimsenin canının yanmamasını, üzülmemesini istediklerini vurgulayan Ustaoğlu, "Artık genci yaşlısı yok bunun. Çekinmeyin, bize güvenin. Yıllarını bilime adamış hekimlerimize, ilim adamlarımıza güvenmekten başka çaremiz yok." diye konuştu.

Ustaoğlu, görüşmede Baltacı'nın aşı olacağını kendisine iletmesi üzerine, "Size teşekkür ediyorum. Davranışınız kamuoyuna da örnek olacak. O zaman diyoruz ki kollarımızı sıvıyoruz, aşımızı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Ustaoğlu ile görüşmesinden sonra aşı olmaya karar veren Baltacı, Çaykara İlhan Durgun Devlet Hastanesi'ne gelerek ikinci doz aşısını yaptırdı.

"Vatandaşlar devletimize ve sağlıkçılara güvensinler"

Fatma Baltacı, AA muhabirine, ilk doz aşısını yaptırdıktan sonra duyduğu çelişkili haberler dolayısıyla aşı yaptırdığına pişmanlık olduğunu ve tekrar aşı yaptırmak istemediğini söyledi.

Vali Ustaoğlu'nun araması üzerine aşıya ikna olduğunu dile getiren Baltacı, şunları kaydetti:

"Vali Bey çevrenin ve toplumun sağlığı açısından ikna etti beni. Biraz da etrafımda ölen ve Kovid-19'a yakalananlar oldu. O sayede ikinci doz aşı olmaya karar verdim. Vatandaşlar devletimize ve sağlıkçılara güvensinler. Biraz da araştırsınlar. Ben araştırmadan körü körüne bazı haberlerden etkilendim, 'sonuçlarını bilmediğim bir aşı' diye düşündüm. Devletimiz herhalde bizim zararımızı, kötülüğümüzü düşünmez. En azından çevremdekiler benim sıkıntımı çekmesin. İnternetteki paylaşımlardan etkilendim, kafam karıştı, ister istemez 'olmayayım' diye düşünüyorsun. 'Olma diyenler vardı hatta ben bile kaç kişiye 'olmayın' dedim."

Çaykara İlhan Durgun Devlet Hastanesi Başhekimi Abdullah Kaan Kurt ise İl Sağlık Müdürlüğü olarak aşı vakti geçen hastalara ulaştıklarını söyledi.

Kurt, Fatma Baltacı'ya da ulaşıldığını ancak ikna edilemediğini belirterek, "Trabzon Valisi kendisine ulaşarak aşı konusunda bilgilendirdi ve ikna etti. Biz de aşısını seve seve yaptık." dedi.