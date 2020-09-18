Trabzon'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Trabzon Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda jandarma sorumluluk bölgesindeki lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, sahil ve kır bahçeleri ile karantina altına alınan bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımının önemini hatırlatan 218 personel, 33 nokta ve 464 umuma açık yerde denetim yaptı.