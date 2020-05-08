Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede hastanelerin görev paylaşımı iş yükünü hafifletti - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede hastanelerin görev paylaşımı iş yükünü hafifletti - Son Dakika

Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede hastanelerin görev paylaşımı iş yükünü hafifletti

6 saat önce

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadelede ildeki hastanelerde yapılan görev paylaşımının iş yükünü hafiflettiğini belirtti.

Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede hastanelerin görev paylaşımı iş yükünü hafifletti, System.String[]

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadelede ildeki hastanelerde yapılan görev paylaşımının iş yükünü hafiflettiğini belirtti.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da 16 Mart'ta görülen ilk Kovid-19 vakasından bu güne kadar oldukça yoğun ve stresli bir süreci yönetmek durumunda kaldıklarını bildirdi.

Vatandaşların evde kalarak, el hijyenine uyarak, maske kullanarak ve ikili temaslardan uzak durarak verdikleri destekler ile sağlık tesislerinde alınan yüksek standartlardaki tedbirler ve sağlık ordusunun özverili, üstün gayretleri ile kapasiteyi aşmayacak şekilde bir iş yükü ile muhatap olduklarını vurgulayan Usta, süreci özellikle pandemi hastanesi ve merkezi olarak belirlenen Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü ve Numune kampüslerinde yönettiklerini aktardı.

Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni durumu iyi olan ve takipte tutmak durumunda kaldıkları hastalar için kullandıklarına işaret eden Usta, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nin de özellikle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğunluğunu dengelemek için değerlendirildiğini kaydetti.

Usta, diğer tüm kamu ve özel hastaneler ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin müracaat eden ya da tespit edilen hastaların, bulundukları hastane tarafından takip edilmesi şeklinde tanımlandığına dikkati çekti.

Usta, bu konuda yeterli takip imkanları ve ilgili branş hekimleri olmayan Tonya ve Maçka Devlet Hastaneleri ise Kovid-19 konusunda devre dışı bıraktıklarını, bu hastanelerin kendi işlevlerini devam ettirdiğini belirtti.

Özel hastaneler ve KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin Kovid-19 hastaları kabulleri ve takipleri sayesinde zaten kapasitenin yüzde 50'lerine gelmeyen hasta yükünü merkez üssü için daha alt oranlarda tutabildiklerine işaret eden Usta, böylece süreci bu güne ulaştırdıklarını aktardı.

Usta, bundan sonrasında da aynı kontrollü yaklaşımla Kovid-19 sürecini planlar doğrultusunda sonuna kadar yönetme gayreti içinde azimle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak söylemek durumundayım ki özellikle yoğun bakım servislerimizin gelecekteki iş yükü artışına yol açabileceğini öngördüğümüz, evde kalıp sağlık sorunlarını öteleyen vatandaşlarımızın sonrasında kötüleşerek yoğun bakım şartlarında gelebilmeleri durumunu engelleyebilmek için de sizlere, 'hastalığınızı ötelemeyiniz, hastanelerimiz sizler için hizmetini sürdürüyor' diyerek, basit şikayetler harici tüm vatandaşlarımızın hastanelere ve hekime müracaat etme farkındalığını oluşturmak durumundayız. Özellikle MHRS'den randevu alarak hastanelerimize giderseniz, buralarda kalma sürelerinizi ve diğer hasta ve hasta yakınları ile temasınızı en aza indirmiş, korkuya yol açan Kovid-19'dan ve de diğer bulaşıcı hastalıklardan bir o kadar uzak kalırsınız."

Usta, vatandaşlara, gelecek süreç için de bu zamana kadar ortaya koydukları duyarlılığı sürdürmeleri, kurallara uymaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Yoğun bakımların, hastane yataklarının boşluğunun, sokakların doluluğundan, kalabalığından iyi olduğunun altını çizen Usta, "Bu kalabalığı engellemek ise sizlerin elinizde. Lütfen evde kalmaya devam edin." ifadesini kullandı.

Devlet Hastanesi, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:32 Kaynak: AA

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