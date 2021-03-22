Trabzon'da Kovid-19 nedeniyle 836 yerde karantina uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplam 836 yerde karantina uygulanmaya başlandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, ilimiz genelinde 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle/cadde olmak üzere toplam 836 yerde karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verdi.

Ustaoğlu, hedef mavi kategori etiketiyle paylaşımda bulunarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.