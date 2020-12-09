Trabzon'da Kovid-19 pozitif ve temaslı kamu ve özel sektör çalışanları idari izinli sayılacak - Son Dakika

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif hastalar ile temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanları idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgını engellemeye yönelik alınması gerekenler ilave tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, filyasyon ekipleri tarafından Kovid-19 pozitif hastalar ve temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın izolasyon süresince idari izinli sayılmaları kararı alındı.

Kovid-19 pozitif hastalar ve bu kişilerle temaslı olduğu tespit edilenlerin karantinada bulunduklarına dair kaymakamlıklarca belge düzenlenecek. Filyasyon ekipleri aracılığıyla şahıslara ulaştırılacak belgeler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmeler tarafından izin belgesi olarak kabul edilecek.

Salgın sürecinden dolayı fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı ve salgın riskinin artırmasından dolayı site ve apartman yönetimlerinin Kat Malikleri Kanunu'na göre yıllık yapmaları gereken kat malikleri kurulu toplantıları da 31 Mart 2021'e kadar ertelendi.

Apartman ve sitelere ait olan tüm ortak kullanım alanlarında hiçbir toplu etkinlik yapılmayacak. Kurul tarafından alınan kararlara uymayanlar hakkında ilgili kanunlar gereği işlem yapılacak.