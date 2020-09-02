Trabzon'da Kovid-19 salgını ile mücadele - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerini en aza indirmek adına her alanda çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının, salgın süresince titiz bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların yıkanma, taşınma ve defin işlemlerinin, özel donanım ve koruyucu kıyafetli ekipler tarafından yapıldığı vurgulanan açıklamada, yıkama ve nakillerin ardından kullanılan tüm araç ve ortak alanların profesyonel ekipler tarafından dezenfekte edildiği aktarıldı.

Açıklamada, salgının ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da etkilerini sürdürdüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak bu etkileri en aza indirmek adına tüm alanlarda üst düzey tedbir almaya devam ediyoruz. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın nakil, yıkama ve defin işlemleri, özel koruyucu kıyafetli ekiplerimiz tarafından titiz bir şekilde yapılıyor. Defin sırasında yeni vakalara sebebiyet vermemek adına tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Salgının hayatımızdan tamamen çıkması için vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına özen göstermelerini istirham ediyoruz."