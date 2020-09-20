Trabzon'da Kovid-19 tedavisi gören kadın solunum sıkıntısı nedeniyle sezeryanle doğum yaptı - Son Dakika

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören anne adayı, solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yapılan müdahale sonucu sezaryenle doğum yaptı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce Kovid-19 tanısı konulan 34 haftalık hamile kadının, hastanede tedavisi devam ederken gebeliğe de bağlı olarak solunum sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

Hastane konseyinde yapılan genel klinik durum değerlendirmesinin ardından hastanın sezaryenle ameliyat edilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, yapılan ameliyatın sorunsuz geçtiği ve hastanın sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirdiği bildirildi.

Açıklamada, bebeğin tedbir amacıyla hastanenin Numune kampüsündeki yoğun bakım ünitesine transfer edildiği vurgulanarak, ameliyatı tamamlanan annenin ise 3 saat süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise çıkarıldığı ifade edildi.

Bu arada, ameliyatta 11 doktor, hemşire ve anestezi uzmanının görev yaptığı da belirtildi.