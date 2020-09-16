Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 3 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 3 milyon lira ceza kesildi

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kuralları ihlal edenlere toplam 3 milyon 71 bin 250 lira ceza uygulandı.

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 3 milyon lira ceza kesildi, System.String[]

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kuralları ihlal edenlere toplam 3 milyon 71 bin 250 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 18 Mart'tan itibaren Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, jandarma personelince yapılan denetimlerde, 1593 sayılı Umumi Hızzıssıhha Kanunu'na muhalefet eden 522 kişiye 1 milyon 644 bin 300 lira, emniyet ekiplerince de 453 kişiye 1 milyon 426 bin 950 lira cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Trabzon, Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 3 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

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