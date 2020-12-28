Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp iskambil oynayan 9 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Operasyonda iskambil oynadığı tespit edilen 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 'nde ruhsatsız kahvehanede salgın tedbirlerine aykırı olarak iskambil oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Trabzon 'da ruhsatsız kahvehanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp iskambil oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza verildi.

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