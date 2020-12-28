Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp iskambil oynayan 9 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp iskambil oynayan 9 kişiye para cezası kesildi
28.12.2020 23:17
Trabzon'da ruhsatsız kahvehanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp iskambil oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza verildi.
Trabzon'da ruhsatsız kahvehanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp iskambil oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza verildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ruhsatsız kahvehanede salgın tedbirlerine aykırı olarak iskambil oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda iskambil oynadığı tespit edilen 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.
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