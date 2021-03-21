Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza - Son Dakika

Trabzon'da kumar oynayan, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye 88 bin 482 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arsin ve Ortahisar ilçelerinde iki evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 23 kişiye 72 bin 450 lira, içlerinden kumar oynayan 12 kişiye de 16 bin 32 lira olmak üzere toplam 88 bin 482 lira ceza verildi.

Olayla ilgili 2 ev sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynanan bir evde yapılan aramada da tabanca ve tüfek ile bunlara ait 43 fişek ele geçirildi.