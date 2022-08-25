2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında - Son Dakika
Üye Girişi

2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında

25.08.2022 09:44

TRABZON'da, küçük yaştan beri otomobillere ilgisi olan, 2 çocuk annesi Dilek Koç (36), bu merakını mesleğe dönüştürüp, taksi şoförü oldu.

TRABZON'da, küçük yaştan beri otomobillere ilgisi olan, 2 çocuk annesi Dilek Koç (36), bu merakını mesleğe dönüştürüp, taksi şoförü oldu. 3 aydır taksi durağında çalışan Koç, "İlk zamanlarda erkek taksi şoförleri beni kabullenmekte zorlandı ama daha sonra onlar da bana alıştı" dedi.

Boztepe Mahallesi'nde 16 yıldır lokanta işletmeciliği yapan Dilek Koç, 4 yıl önce kursu tamamlayıp, ehliyet aldı. Küçük yaştan itibaren otomobillere ilgi duyan Koç, bu merakını mesleğe dönüştürerek, taksi şoförü olmaya karar verdi. Kısa sürede sürüş tekniklerini kavrayan Koç, 3 ay önce taksi durağında şoför oldu. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen kadın turistleri taşıyan Koç, çalışma azmiyle de dikkat çekiyor.

'ERKEK TAKSİCİLER BENİ KABULLENMEKTE ZORLANDI'Otomobil kullanmayı çok sevdiğini belirten Dilek Koç, "Evlendikten sonra eşim bana araç sürmeyi öğretti. 4 yıl önce de ehliyetimi aldım. Araba sürmeyi çok seviyorum. Sonra taksi sahibi bir tanıdığımız beni aradı ve çok fazla kadın taksi şoförü talebi olduğundan bahsetti. Çok kadın müşterisi olduğunu söyledi. Taksisinde şoför olmayı teklif etti. Ben de kabul ettim. 3 ay önce taksi şoförlüğüne başladım. İlk zamanlarda erkek taksi şoförleri beni kabullenmekte zorlandı ama daha sonra onlar da bana alıştı" diye konuştu.Genelde olumlu tepkiler aldığından bahseden Koç, "Özellikle kadınlar, arabaya bindiklerinde kendilerini daha güvende hissediyor. Ama erkek müşterilerimiz arabaya bindiğinde, benimle karşılaşınca şaşırıp, 'Kadın sürücü, bir kadın eksikti' gibi kırıcı tepkiler verebiliyor. Kimi erkek müşterilerimiz ise çok güzel karşılayıp, 'Yenge kolay gelsin, sana helal olsun' diyor" dedi. 'KADINLARA CESARET VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Muhammet Koç ise "Kadınlar, her sektörde başarılı olabiliyor. Eşim araç kullanmayı çok istiyordu. Kendisine araç sürmeyi öğrettim daha sonra kendini geliştirdi ve şimdi taksi şoförlüğü yapıyor. Ehliyeti olup da trafiğe çıkmakta zorlanan kadınlar var. Onlara da cesaret verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Taksiye müşteri olarak binen Müzeyyen Yılmaz da "Şaşırdım ama çok mutlu oldum. Çok hoşuma gitti. Kadınlar özellikle geceleri dışarıya çıktığımız zaman tedirgin olabiliyoruz ama kadın bir şoförle dışarıya çıkmak, bize daha da güvende hissettiriyor. Araç kullanması da gayet iyiydi. Bundan sonra öncelik olarak kadın şoför talep edeceğim" dedi.


YORUMLAR
500
Seyir halindeyken yanmaya başlayan araç küle döndü Seyir halindeyken yanmaya başlayan araç küle döndü KARTAL'DA DEVRİLEN PANELVANDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI KARTAL'DA DEVRİLEN PANELVANDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI Kartal Sahil'de kaygan zemin kazası: Sürücü araçta sıkıştı Kartal Sahil'de kaygan zemin kazası: Sürücü araçta sıkıştı
Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:33 İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
14:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 16:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement