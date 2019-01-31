Trabzon'da Kültür Sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Geveze Berber" adlı oyunu izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Geveze Berber" adlı oyunu izleyicilerin beğenisine sunuyor.



Ali Bey'in kaleme aldığı, Selin Poyraz'ın yönettiği oyunda, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Efecan Baştürk, Gürkan Erarslan ve Mahir Elvan rol alıyor.



Müzikleri Emin Serdar Kurutçu, ışık tasarımı Muharrem Boran ve kostüm tasarımı Özge Akarsu'ya ait oyunda, türlü numaralar ve kurnazlıkların bir araya geldiği sürprizlerle dolu bir aşk hikayesi anlatılıyor.



Oyun, bugün, yarın ve 2 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.



"Kılçık Mahallesi" küçük izleyicilerle bir araya gelecek



TDT ayrıca, "Kılçık Mahallesi" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam ediyor.



Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği oyunda, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.



Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan, dekor tasarımını Fatih Yarşı, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını Muharrem Boran, müziğini de Kemal Günüç'ün yaptığı oyun 5 ile 6 Şubat'ta saat 11.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde seyredilebilecek.



Konser ve sergi



Sanatçı İlyas Yalçıntaş, Trabzon'da vereceği konserle sevilen eserlerini seslendirecek.



Konser, 4 Şubat Pazartesi günü saat 19.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Geleneksel El Sanatları Sergisi" açılacak.



Serginin açılışı 5 Şubat Salı günü saat 15.00'de gerçekleştirilecek.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trabzon'da "Bu Nasıl İnsanlık" Dedirten Bir Dram Yaşanıyor

Kayınbiraderiyle Eşini Aldatan Kadının Başına Gelenler Canlı Yayında Dehşete Düşürdü

İsrail Askerleri, Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğu Sokak Ortasında Öldürdü

Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada