Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kültür Sanat

Trabzon'da Kültür Sanat

22 dakika önce

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Geveze Berber" adlı oyunu izleyicilerin beğenisine sunuyor.

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Trabzon Devlet Tiyatrosu "Geveze Berber" adlı oyunu izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Ali Bey'in kaleme aldığı, Selin Poyraz'ın yönettiği oyunda, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Efecan Baştürk, Gürkan Erarslan ve Mahir Elvan rol alıyor.

Müzikleri Emin Serdar Kurutçu, ışık tasarımı Muharrem Boran ve kostüm tasarımı Özge Akarsu'ya ait oyunda, türlü numaralar ve kurnazlıkların bir araya geldiği sürprizlerle dolu bir aşk hikayesi anlatılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 9 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

"Kılçık Mahallesi" küçük izleyicilerle bir araya gelecek

TDT ayrıca, "Kılçık Mahallesi" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam ediyor.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği oyunda, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan, dekor tasarımını Fatih Yarşı, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını Muharrem Boran, müziğini de Kemal Günüç'ün yaptığı oyun 10 Şubat'ta saat 13.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde seyredilebilecek.

-Konser ve sergi

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Trabzon'da vereceği konserle sevenleriyle bir araya gelecek.

Fazıl Say Resitali 9 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'de, "Truva Sonatı" konseri ise 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde de "Geleneksel El Sanatları Sergisi" hafta boyunca gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Baştürk, Devlet Tiyatroları, Trabzon, Kültür Sanat
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