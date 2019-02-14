Trabzon'da Kültür Sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) sezonun yeni oyunu "Baba" ve çocuklar için "Kılçık Mahallesi"ni beğeniye sunacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) sezonun yeni oyunu "Baba" ve çocuklar için "Kılçık Mahallesi"ni beğeniye sunacak.



August Strindberg'in yazdığı, çevirisini Turan Oflazoğlu'nun yaptığı "Baba" adlı oyunun rejisini Bilge Emin, yönetmen yardımcılığını ise Yavuz Topçuoğlu üstleniyor.



Dekorunu Özlem Karabay, kostümlerini Ceren Karahan, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Tuğrul Topçuoğlu, koreografisini Aslı Öztürk'ün hazırladığı oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Didem Aygün, Mert Hürol, Fatma Kum Ertekin, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Efecan Baştürk rol alıyor.



Eserde, evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki güç savaşına dönen Laura ile yüzbaşı Adolf'un, bu kez kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzuları anlatılıyor.



Oyun, bugün, yarın ve 16 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilir.



"Kılçık Mahallesi"



Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği "Kılçık Mahallesi" oyununda, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.



Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru Fatih Yarşı, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Muharrem Boran, müziği Kemal Günüç'e ait.



Oyun, 19 ile 20 Şubat'ta 11.00 ve 13.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde minik izleyicileriyle buluşacak.



"Benimle Delirir Misin"



Mine Artu'nun yazdığı, Necmi Yapıcı'nın yönetmenliğini yaptığı komedi oyunu "Benimle Delirir Misin", Trabzonlu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



İki perdelik oyunda Nihan Durukan Yapıcı ile Necmi Yapıcı rol alıyor.



Oyun, 17 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



Öte yandan, sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkati çeken Pera grubu, yeni albümleriyle sevenleriyle buluşacak. Konser, aynı kültür merkezinde yarın saat 20.00'de başlayacak.

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