Trabzon'da Kültür Sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "İkinci El Cinayet" ve "Baba" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "İkinci El Cinayet" ve "Baba" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.



Dilan Demirel'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği "İkinci El Cinayet" adlı oyunda, Duygu Urhan, Sinem Ersu ve Erkan Akçelik rol alıyor.



Yönetmen yardımcılığını Sinem Ersu, dekor-kostüm tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Umut Uslusoy, video tasarımını Emre Yıldız ve seslendirmesini Ali Düşenkalkar'ın yaptığı oyunun dramaturgu ise Hicran Tülüce'ye ait.



Oyun bugün, yarın ve 13 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.



"Baba" oyunu



TDT ayrıca "Baba" adlı oyunu da beğeniye sunacak.





August Strindberg'in yazdığı, çevirisini Turan Oflazoğlu'nun yaptığı "Baba"nın rejisini Bilge Emin, yönetmen yardımcılığını Yavuz Topçuoğlu üstleniyor.





Dekorunu Özlem Karabay, kostümlerini Ceren Karahan, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Tuğrul Topçuoğlu, koreografisini Aslı Öztürk'ün hazırladığı oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Didem Aygün, Mert Hürol, Fatma Kum Ertekin, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Efecan Baştürk rol alıyor.





Eserde, evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki güç savaşına dönen Laura ile yüzbaşı Adolf'un, bu kez kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzuları anlatılıyor.





Oyun, 17 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.



"Ferhangi Şeyler" Trabzon'da sahnelenecek



Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği "Ferhangi Şeyler" adlı oyun, Trabzon'da sanatseverlerle buluşacak.



Ferhan Şensoy'un 33 yıldır aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi, gündelik herhangi olayların "Ferhanca" bir mizah penceresinden değerlendirilmesini anlatıyor.



Oyun, 15 Nisan Pazartesi saat 20.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Megastar Tarkan, 54 Milyon TL'ye Saraya Komşu Olacak!

Trump'tan, Şeyma Subaşı'na Kötü Haber

Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!

Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti