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Trabzon'da kültür sanat

32 dakika önce

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Korkut Ata" oyununu beğeniye sunuyor.

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Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Korkut Ata" oyununu beğeniye sunuyor.

Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği "Korkut Ata" oyununda, Ceyhun Gen, Ogün Kılıç, Gürkan Eraslan, Elvan Saliha Karahasan, Selin Poyraz, Ercan Kılıçarslan, Murat Aşar, Ahmet Uzuner, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Selin Poyraz, Gülendam Rümeysa Sağlam, Songül Natır, Aykut Güner, Mahir Elvan ve Durulcan Yaman rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru ve maske tasarımı Hakan Dündar, ışık tasarımı Nihat Bahar, kostümleri Funda Çebi, kareografisi Veysel Aymaz ve müziği Oktay Köseoğlu'na ait.


Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 19 Ekim Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

"11. Uluslararası Sanat Günleri"

Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Gürcistan, Rusya, KKTC ve İran'dan sanatçıların katılımıyla Trabzon'da bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası Sanat Günleri"nin açılışı bugün saat 16.00'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Etkinliğin ilk gününde fotoğraf ve resim sergilerinin yanı sıra Beyaz Saçlılar topluluğu saat 20.00'de Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Etkinlikler 21 Ekim'e kadar sürecek.

Devlet Tiyatroları, Korkut Ata, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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