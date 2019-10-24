Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Korkut Ata" oyununu beğeniye sunacak.

Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği "Korkut Ata"da, Ceyhun Gen, Ogün Kılıç, Gürkan Eraslan, Elvan Saliha Karahasan, Selin Poyraz, Ercan Kılıçarslan, Murat Aşar, Ahmet Uzuner, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Selin Poyraz, Gülendam Rümeysa Sağlam, Songül Natır, Aykut Güner, Mahir Elvan ve Durulcan Yaman rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru ve maske tasarımı Hakan Dündar, ışık tasarımı Nihat Bahar, kostümleri Funda Çebi, koreografisi Veysel Aymaz, müziği Oktay Köseoğlu'na ait.

Oyun, bugün ve yarın saat 20.00, 26 Ekim Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

"Merhaba" Trabzon'da sahnelenecek

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, uyarlayıp yönettiği, aynı zamanda rol aldığı yeni oyunu "Merhaba" ile seyircinin karşısına çıkacak.

Erkal'ın "Benim yazarlarım." dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hikmet ve William Shakespeare'in yapıtlarından oluşan tek kişilik oyunda, Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan'ın besteleri, piyano ve basklarnet eşliğinde seslendirilecek.

Sahne tasarımını Cihan Aşar, giysi tasarımını Özlem Kaya, ışık tasarımını Hakan Özipek'in yaptığı oyunun müzik yönetimi ve düzenlemesini ise Yiğit Özatalay üstleniyor.

Oyun, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Sergi

Tılsım Uluslararası Sanat Derneğince bu yıl 5'incisi düzenlenen "Cumhuriyet" temalı sergi, yarın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak. Sergi, 6 Kasım'a kadar gezilebilecek.