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Trabzon'da kültür sanat

6 saat önce

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Baba" oyununu tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Trabzon'da kültür sanat, System.String[]

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Baba" oyununu tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

August Strindberg'in yazdığı, çevirisini Turan Oflazoğlu'nun yaptığı "Baba"nın rejisini Bilge Emin, yönetmen yardımcılığını Yavuz Topçuoğlu üstleniyor.

Dekorunu Özlem Karabay, kostümlerini Ceren Karahan, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Tuğrul Topçuoğlu, koreografisini Aslı Öztürk'ün hazırladığı oyunda Yavuz Topçuoğlu, Didem Aygün, Mert Hürol, Fatma Kum Ertekin, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Efecan Baştürk rol alıyor. Eserde, evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki güç savaşına dönen Laura ile yüzbaşı Adolf'un, bu kez kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzuları anlatılıyor.


Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 9 Kasım Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Shirley Valentine" oyunu

Konya Devlet Tiyatrosu (KDT), "Shirley Valentine" adlı oyunu, Trabzon'da sahneleyecek.

Willy Russell'in yazdığı, Mustafa Uzman'ın yönettiği oyunda, Bengisu Gürbüzer Doğru rol alıyor.

Oyun, 13 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Müzikaller

Türkiye turnesi kapsamında; "Kukuli Müzikali" 9 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 ve 14.00'te, Rafadan Tayfa "Türkiye'dir Burası" Çocuk Müzikali 10 Kasım Pazar günü saat 13.00'te, Hayvanat Bahçesi Müzikali 12 Kasım Salı günü saat 11.00 ve 18.30'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyicisiyle buluşacak.

KTÜ AKM'de ayrıca Victor Hugo'nun ölümsüz eseri "Notre Dame'in Kamburu Müzikali" de 12 Kasım Salı günü saat 20.00'de beğeniye sunulacak.

Sergi

Şahver Altuntaş'ın 4. kişisel sergisi "Yaşamın Renkleri", İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde görülebilecek.

Açılışı yarın gerçekleştirilecek sergi, 20 Kasım'da sona erecek.

Devlet Tiyatroları, Trabzon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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