Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika
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Trabzon'da kültür sanat

6 saat önce

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kuzguncuklu Fazilet" ve "Medyum" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Trabzon'da kültür sanat, System.String[]

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kuzguncuklu Fazilet" ve "Medyum" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Yılmaz Karakoyunlu'nun yazdığı, Adnan Erbaş'ın yönettiği "Kuzguncuklu Fazilet" adlı oyunda, Elvan Saliha Karahasan, Yavuz Topçuoğlu, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Mahir Elvan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk'ün de aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan, dekorunu Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kemal Günüç'ün yaptığı oyunun koreografisi Nilgün Bilsen'e ait.


Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 14 Aralık Cumartesi günü de saat 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Medyum" oyunu

TDT ayrıca "Medyum" adlı oyunu da tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Sam Bobrick'in yazdığı, Özgür Özdural'ın çevirisini yaptığı, Tayfun Erarslan'ın yönettiği oyunda, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Volkan Satır, Elvan Tibukoğlu, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ile Aykut Güner rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Mert Hürol, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Dicle Çebi, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Salih Kerem Memişoğlu'nun yaptığı oyunun reji asistanlığı da Volkan Satır ve Durul Can Yaman'a ait.

Oyun, 19 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

Konser

Tuğçe Kandemir, Trabzon'da vereceği konserde sevenleriyle bir araya gelecek.

Konser, 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Canım Kardeşim" minik izleyicilerin beğenisine sunulacak

TRT Çocuk kanalında yayınlanan "Canım Kardeşim"in yeni tiyatro gösterisi "Canım Kardeşim 3", Trabzon'da küçük izleyiciler için sahnelenecek.

Oyun, 15 Aralık Pazar günü 13.00 ile 15.00 saatlerinde KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde beğeniye sunulacak.

Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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