Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Medyum" ve "Üç Şehzade" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Sam Bobrick'in yazdığı, Özgür Özdural'ın çevirisini yaptığı, Tayfun Erarslan'ın yönettiği "Medyum" adlı oyunda, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Volkan Satır, Elvan Tibukoğlu, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ile Aykut Güner rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Mert Hürol, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Dicle Çebi, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Salih Kerem Memişoğlu'nun yaptığı oyunun reji asistanlığı da Volkan Satır ve Durul Can Yaman'a ait.

Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 4 Ocak Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Üç Şehzade" oyunu

TDT, ayrıca "Üç Şehzade" oyununu küçük izleyiciler için sahneleyecek.

Ulviye Karaca'nın yazdığı, Elvan Saliha Karahasan'ın yönettiği oyunun yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan üstleniyor.

Oyun, 5 Ocak Pazar günü saat 15.00'de, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde ise saat 11.00 ile 13.30'da yine Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

Sergi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde, "45. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatları Sergisi" yer alıyor.

Sergi, 8 Ocak'a kadar gezilebilecek.