Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika
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Trabzon'da kültür sanat

6 saat önce

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "İnsan Sesi" ve "Üç Şehzade" adlı oyunları beğeniye sunacak.

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Trabzon Devlet Tiyatrosu, "İnsan Sesi" ve "Üç Şehzade" adlı oyunları beğeniye sunacak.

Jean Cocteau'un yazdığı, Işık Noyan'ın çevirisini yaptığı, Duygu Urhan'ın yönettiği ve rol aldığı "İnsan Sesi" adlı oyunun yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan üstleniyor.

Bir kadının terk edilmesinin ardından yaşananların ele alındığı oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 18 Ocak Cumartesi günü de 15.00 ile 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Üç Şehzade"

Ulviye Karaca'nın yazdığı, Elvan Saliha Karahasan'ın yönettiği çocuk oyunu "Üç Şehzade"nin yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan üstleniyor.

Padişah ve üç oğlunun hikayesinin anlatıldığı oyun, 21 ve 22 Ocak saat 19.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Sergi

Fotoğraf sanatçısı Erol Özer'in "Karlı Zirvelere Düşen Işık" adlı sergisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde 18 Ocak'a kadar gezilebilir.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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