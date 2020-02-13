Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Medyum" ve "Oz Büyücüsü" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Sam Bobrick'in yazdığı, Özgür Özdural'ın çevirisini yaptığı, Tayfun Erarslan'ın yönettiği "Medyum" adlı oyunda, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Volkan Satır, Elvan Tibukoğlu, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ile Aykut Güner rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Mert Hürol, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Dicle Çebi, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Salih Kerem Memişoğlu'nun yaptığı oyunun reji asistanlığını Volkan Satır ve Durul Can Yaman üstleniyor.



Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 15 Şubat Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Oz Büyücüsü"

TDT, ayrıca "Oz Büyücüsü" adlı çocuk oyununu da miniklerin beğenisine sunacak.

Lyman Frank Baum'un yazdığı, Özlem Saraç'ın uyarladığı oyunu, Muzaffer Kırıkkalp yönetiyor.

Dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Deniz Göl, ışığı Nihat Bahar, müziği Yusuf Yalçın ve koreografisi Didem Atasoy'a ait oyunun konusu ise şöyle:

"Gözlerini kapat, topuklarını iki kere yere vur ve kendini evinde düşün. Doroti yaşadığı yerden büyük bir kasırga sonucu uçarak çok uzak bir ülkeye, Oz diyarına düşer. Cadıların, büyücülerin, Mançkinlerin ve Zümrütkentlilerin yaşadığı bu ülkeden kurtulup evine teyzesi ve eniştesinin yanına dönmek ister. İyi kalpli cadı ona yardım edebilmek için, kudretli Oz büyücüsünü bulmasını söyler. Macera dolu bu yolculukta Doroti yalnız değildir. Beyin isteyen bir korkuluk, kalp isteyen teneke adam, cesaret isteyen bir aslan ve eve dönmek isteyen Doroti. ya Oz büyücüsü bu istekleri yerine getirecek ya da kötü cadı, Doroti ve arkadaşlarını yok edecek. Bakalım neler olacak?"

Oyun, 16 Şubat Pazar günü saat 15.00'de izlenebilecek.

"Bir Kümes Hikayesi"

Adana Devlet Tiyatrosu da "Bir Kümes Hikayesi" adlı çocuk oyununu Trabzon'da sahneleyecek.

Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı, Şirin Ergüven Hamşioğlu'nun da rejisörlüğünü yaptığı oyunda, Özgür Küçüköner, Ramazan Serdar Şeker, Osman Çiçek, Dilek Dokumacı, Mustafa Demirkol, Ahmet Berk Suray, Dilber Çilem Akyüz, Eda Konuralp, Ercan Uslu, Furkan Korkmaz, Gürcan Algan, Enes Malik Yüksel, İbrahim Yıldız ve Vahit Yöney rol alıyor.

Oyun, 18 Şubat Salı ve 19 Şubat Çarşamba günü 11.00 ve 13.30'da Haluk Ongan Sahnesi'nde küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Çingeneler Zamanı" Müzikali

Trabzon'da "Çingeneler Zamanı" müzikali sahnelenecek.

Müzikal, 18 Şubat Salı günü saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.