Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika

Trabzon'da kültür sanat

26.11.2020 10:53
Trabzon'da kültür sanat, System.String[]

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kuyucaklı Yusuf" ile "Aşk Bir Şey Değildir" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kuyucaklı Yusuf" ile "Aşk Bir Şey Değildir" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Sabahattin Ali'nin yazdığı, Erkan Akçelik'in uyarladığı "Kuyucaklı Yusuf" oyununu, Ayşe Berna Konur yönetiyor.

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Mahir Elvan, Durulcan Yaman, Hazar Altıntaş, Göknur Paslı, Sıla Ömeroğlu, Songül Nadir, Aykut Güner ve Aybüke Yılmaz rol alıyor.

Dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Fulden Korkmaz, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Fatih Veli Ölmez, koreografisini Berkan Görgün'ün yaptığı oyun, bugün 19.30'da, 28 Kasım Cumartesi günü ise saat 15.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

"Aşk Bir Şey Değildir" oyunu

TDT ayrıca "Aşk Bir Şey Değildir" oyununu da sahneleyecek.

Şahin Örgel'in yazdığı ve Can Ali Çalışandemir'in yönettiği oyunun oyuncu kadrosu, Selin Poyraz, Gürkan Erarslan, Erkan Akçelik, Ebru Karahasan, Özge Arslan ile Çiğdem Yıldız'dan oluşuyor.

Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun, dekoru Sinan Yardımedici, kostümü Deniz Çağrı Bilgili, ışığı Nihat Bahar, müziği Erdem Altınses, koreografı Mert Aksu ile reji asistanlığı Sıla Ömeroğlu'na ait.

Oyun, 1 ve 2 Aralık'ta saat 19.30'da Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Kuyucaklı Yusuf, Karahasan, Trabzon, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika


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