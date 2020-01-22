Trabzon'da Kültür Sanat Şenliği ve Yöresel Ürünler Festivali yapılacak - Son Dakika

Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı'nın (TÜKAV) Trabzon Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlediği Kültür Sanat Şenliği ve Yöresel Ürünler Festivali, 25 Ocak'ta başlayacak.

Zağnos Vadisi'nde 2 Şubat'a kadar sürecek ve çeşitli sanatçıların da katılacağı festivale ilişkin yazılı açıklama yapan Vakıf Başkanı Nail Kabalı, Türkiye'nin yöresel ürünlerinin Trabzon'da buluşacağı kapsamlı bir şenlik düzenlediklerini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na etkinlik için verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kabalı, şunları kaydetti:

"25 Ocak'ta başlangıcını yapacağımız etkinliğimize tüm halkımız davetlidir. Türkiye genelinde düzenlenen festivallerin en önde gelen ürünleri Trabzon yöremize ait ürünler. Trabzon marka değeri çok yüksek bir şehrimiz. Kadim Karadeniz şehri ve birçok medeniyetin başkenti olan Trabzon'da bir ilki gerçekleştirmenin gururunu inşallah hep beraber yaşayacağız. Tüm Trabzonluları Trabzon Kültür Sanat Şenliği ve Yöresel ürünler festivalimize davet ediyoruz."