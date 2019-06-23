Trabzon'da kumar operasyonu
1 saat önce
Trabzon Emniyet Müdürlüğünce bir kıraathanede yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi ve iş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:28 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğünce bir kıraathanede yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi ve iş yeri sahipleri hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, kentte faaliyet gösteren bir kıraathanede yapılan denetim ve kontrollerde bir miktar para ve 5 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.
Şahıslara, Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı, işletme sorumlusu ve ruhsat sahiplerine ise "kumar oynanmasına yer temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı.
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