Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza - Son Dakika
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Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza

08.03.2022 17:53
Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza verildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza uygulandı, masada bulunan 100 liraya el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Beşikdüzü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişiye 12 bin 733 lira ceza - Son Dakika
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