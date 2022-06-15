Ayrıca işletme sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da kumar oynayan 14 kişiye 25 bin 466 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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