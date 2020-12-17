Trabzon'da kumar oynayan 16 kişiye 53 bin 550 lira ceza - Son Dakika

Trabzon'da iki farklı evde kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden 53 bin 550 lira para cezası verildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Ortahisar ilçesinde kumar oynandığı belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslara, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.