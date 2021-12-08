Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza - Son Dakika

Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslara toplam 5 bin 344 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 4 bin 110 liraya el konuldu.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.