Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza - Son Dakika
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Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza

29.04.2022 13:57
Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza

Trabzon'da, kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira para cezası kesildi, işletme sahibi hakkında adli işlem uygulandı.

Trabzon'da, kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira para cezası kesildi, işletme sahibi hakkında adli işlem uygulandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesinde bir işyerinde kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslara toplam 9 bin 95 lira para cezası verildi, kumar masasında bulunan bin 220 liraya el konuldu.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza - Son Dakika
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