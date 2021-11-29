Trabzon'da kumar oynayan 5 şüpheliye para cezası uygulandı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kumar oynayan 5 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdüründen yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahlak Büro ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edildi.

Ekipler, kumar oynayan 5 şüpheliye toplam 6 bin 680 lira idari para cezası kesti.

Masada bulunan ve kumar parası olduğu değerlendirilen 190 liraya da el konulduğu belirtildi.

Öte yandan işletme sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem başlatıldığı ifade edildi.