Trabzon'da kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Trabzon'da kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı

18.04.2022 12:05
Trabzon'da kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı

Trabzon'un Of ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira ceza kesildi.

Trabzon'un Of ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira ceza kesildi.

Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Söz konusu kişilere Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, işletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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