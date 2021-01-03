Trabzon'da evde kumar oynayan 8 kişiye 35 bin TL ceza - Son Dakika

Trabzon'da evde kumar oynayan 8 kişiye 35 bin TL ceza
03.01.2021 11:55
TRABZON'da kumarhaneye dönüştürülen eve jandarma ekiplerince yapılan baskında suçüstü yakalanan 8 kişiye 35 bin 200 lira ceza uygulandı.
TRABZON'da kumarhaneye dönüştürülen eve jandarma ekiplerince yapılan baskında suçüstü yakalanan 8 kişiye 35 bin 200 lira ceza uygulandı.
Ortahisar ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalananan 8 kişiye, kumar oynamak ve salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 35 bin 200 lira para cezası uygulandı. Öte yandan ev sahibi H.K. hakkında da 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.
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