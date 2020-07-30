Trabzon'da kupa sevinci

Güvenlik görevlileri, bu sırada Atatürk Alanı'nı trafiğe kapatırken, sosyal mesafenin korunması içinde sürekli ikazlarda bulunarak taraftarları uyardı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, burada ellerindeki meşaleleri yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:53

Kaynak: AA

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