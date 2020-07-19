Trabzon'da kurban satış alanlarında Kovid-19 tedbirleri alındı - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların kurban vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli Kovid-19 tedbirlerini aldıklarını belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'daki en büyük kurban satış ve kesim alanı olan Akyazı'da kurbanlıkların alıcılarını beklediğini ifade ederek, şehir dışı ve şehir içinden gelen satıcılar için her şeyin düşünüldüğünü vurguladı.

Bu sene kurban kesim yerlerinin sayısını artırdıklarına işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Akyazı'da havyan satıcılarının ve vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayabileceği lokanta, lavabo, duşakabin, mescit, çay ocağı gibi üniteler inşa ettik. Bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarımızı daha dikkatli bir şekilde yürüttük. Hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen birçok vatandaşımız kurbanlıklarını burada satışa sunuyor. Hem alıcıların ve hem de satıcıların yoğunluğu nedeniyle alandaki insan sirkülasyonu çok fazla. O nedenle virüs salgını nedeniyle daha bir dikkatli olmalıyız. Vatandaşlarımızın virüsten korunmak için uygulanan maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle riayet etmesini istiyoruz ki dini bir vecibe olmasının yanında neşe ve sevinç kaynağı olan bayramımız kabusa dönüşmesin."

Genç, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda kurbanlarını kesmeleri için de her türlü tedbirleri aldıklarına dikkati çekerek, "Oluşturduğumuz kurban kesim ve satış alanlarının ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum. Bu alanları vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini dini vecibelerimize uygun olarak yerine getirebileceği şekilde dizayn ettik. Görevli profesyonel kasaplarımız dini vecibelere uygun bir şekilde kesim işlemini yaparak kurbanlıkları vatandaşlarımıza teslim edecek. Bu nedenle çirkin görüntülere sebebiyet vermemek için kurbanlıkların manevi atmosfere uygun bir şekilde belediyemizin belirlediği alanlarda kesilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.