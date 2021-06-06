Trabzon'da LGS heyecanı - Son Dakika

Trabzon'da LGS heyecanı

Trabzon'da 212 okulda 10 bin 310 öğrenci sınavda ter döktü

TRABZON - Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı Trabzon'da 212 okulda 10 bin 310 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi. Sınava giren öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçileri, saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulurken, öğrenciler en çok Matematik sorularında zorlandıklarını dile getirdiler.

Sınava giren öğrencilerden Gençay Genç, "Matematik çok zordu. Birinci oturumda zaman yetmediği için 5 soruyu boş bıraktım. Pandemi süreci nedeniyle çok çalıştığımızı söyleyemem, herkes için zor oldu" derken, Velisi Nevzat Genç "Yeterli hazırlanamadılar. Tablet ve telefonla ne kadar olacaktı. Okulda olmaları onlar için önemliydi. Bütün veliler de aynı şeyi düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Ali Yıldız isimli öğrenci ise Matematik sorularının çok zor olduğunu belirterek çok heyecanlı olduklarını ve birazda korku yaşadıklarını vurguladı.

Hüseyin Aydın ise sayısalda zorlandığını ifade ederek "Sayısal zordu ama sözel de beklediğimizden kolaydı. İnternet ortamında yapılan derslerin çok faydası olduğunu söyleyemem yüz yüze olsaydı eğitimler daha rahat olurdu" diye konuştu.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.