Trabzon'da lisanssız forma satışına polis denetimi
1 saat önce
Trabzon'da taklit ürün satışı yaptığı tespit edilen iş yerleri denetlendi.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
'da taklit ürün satışı yaptığı tespit edilen iş yerleri denetlendi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin İl Denetim Komisyon üyeleriyle yaptıkları denetim ve kontrollerde, 5 iş yerinde ünlü markaların amblemleri ve çeşitli ibareleri bulunan taklit 166 adet t-shirt ve forma, peluş bebek ve benzeri ürünler ele geçirildi. Yapılan denetimler sonucu 5 kişi hakkında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
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