Son Dakika Haberleri: Trabzon'da lisanssız forma satışına polis denetimi
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Trabzon'da lisanssız forma satışına polis denetimi

1 saat önce

Trabzon'da taklit ürün satışı yaptığı tespit edilen iş yerleri denetlendi.

Trabzon'da lisanssız forma satışına polis denetimi, System.String[]
Trabzon'da taklit ürün satışı yaptığı tespit edilen iş yerleri denetlendi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İl Denetim Komisyon üyeleriyle yaptıkları denetim ve kontrollerde, 5 iş yerinde ünlü markaların amblemleri ve çeşitli ibareleri bulunan taklit 166 adet t-shirt ve forma, peluş bebek ve benzeri ürünler ele geçirildi. Yapılan denetimler sonucu 5 kişi hakkında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa
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