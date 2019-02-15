Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Lisanssız Ürün Satışına Soruşturma

Trabzon'da Lisanssız Ürün Satışına Soruşturma

34 dakika önce

Trabzon'da lisanssız ürün satışı yaptığı belirlenen 8 iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da Lisanssız Ürün Satışına Soruşturma, System.String[]
Trabzon'da lisanssız ürün satışı yaptığı belirlenen 8 iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ortahisar ilçesi Meydan bölgesinde bulunan 8 iş yerinde Sinai Mülkiyet Kanununa muhalefet konusu ile ilgili kontrol yapıldı.

Yapılan kontrollerde, çanta, switshirt ve cüzdan olmak üzere toplam 117 lisanssız ürüne el konuldu.

Olayla ilgili de 8 iş yeri sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:17 Kaynak: AA

Ortahisar, Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel
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