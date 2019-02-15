Trabzon'da Lisanssız Ürün Satışına Soruşturma
34 dakika önce
Trabzon'da lisanssız ürün satışı yaptığı belirlenen 8 iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
Trabzon
'da lisanssız ürün satışı yaptığı belirlenen 8 iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ortahisar
ilçesi Meydan bölgesinde bulunan 8 iş yerinde Sinai Mülkiyet Kanununa muhalefet konusu ile ilgili kontrol yapıldı.
Yapılan kontrollerde, çanta, switshirt ve cüzdan olmak üzere toplam 117 lisanssız ürüne el konuldu.
Olayla ilgili de 8 iş yeri sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:17 Kaynak: AA
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