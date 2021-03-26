Trabzon'da lise öğrenciler hazırladıkları programla büyüklerinin Yaşlılar Haftasını kutladı - Son Dakika

Çamlık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, öğretmenler Zübeyde Demirbaş ve Şerife Yıldırım 'ın eşliğinde hazırlanan etkinliklerde öğrenciler, zoom üzerinden müzik dinletisi sunarak, anne baba hakkı, ayet ve hadislerden hazırlanan sunumlar gerçekleştirdiler.

Trabzon 'da eTiwinning projesi kapsamında lise öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir araya gelemedikleri huzurevi sakinleriyle çevrimiçi düzenlenen etkinlikle buluştu.

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