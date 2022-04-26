Trabzon'da lise öğrencileri "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti - Son Dakika
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Trabzon'da lise öğrencileri "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti

26.04.2022 15:43
Trabzon'da lise öğrencileri "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti

Trabzon'da lise öğrencileri, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

Trabzon'da lise öğrencileri, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

Özel Trabzon Açı Koleji Anadolu ve Fen Lisesince hazırlanan "Mermi Havada Durmaz Projesi" kapsamında öğrenciler, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Öğrenciler ziyarette, okul tarafından hazırlanan "Mutluluğa kurşun sıkma" andını okudu.

Ustaoğlu, birilerinin sevincinin diğerlerinin üzüntüsüne sebep olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ortak sloganımız, 'Mutluluğa kurşun sıkma' diyoruz. Çok da güzel bir nokta ile çıktık. Herkes bunu sahiplendi. Duyarlılığınızdan dolayı tüm okul yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Trabzonspor'un 30 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçında şampiyon olacağına inandığını dile getiren Ustaoğlu, "Bizim bu haykırışımız, bu sesimizi yükseltişimizin, en ücra köşedeki vatandaşlarımız tarafından da dikkate alınacağına, bu konuda duyarlı davranacaklarına ben yürekten inanıyorum. Emir Yuşalar ölmesin, Yusuflar ölmesin. Temennimiz bir daha böyle acılar olmasın." diye konuştu.

Öğrenciler daha sonra ellerinde "Mermi atma havaya, sevincimiz hüzün olmasın, sevinç gözyaşı olmasın, şampiyonluk acıtmasın, o sene bu sene olsun, içimize hüzün dolmasın, mutluluğa kurşun sıkma" gibi sloganların yazıldığı dövizleri taşıyarak, Uzun Sokak'tan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Burada öğretmenler, üzerinde yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin isimleri ile vefat tarihlerinin yazıldığı tişörtleri giyen öğrencilerin isimlerini tek tek okuyarak yanına çağırdı.

Babasını 2007 yılında yorgun mermi nedeniyle kaybeden Voleybol İl Temsilcisi ve okulun beden eğitimi öğretmeni Şükran Sakallıoğlu, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Konuşurken duygusal anlar yaşayan Sakallıoğlu, Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki babası Yusuf Osman Telatar'ı, nereden geldiği bilinmeyen yorgun mermi nedeniyle kaybettiğini ifade ederek, "Ben, babasına çok düşkün bir kız evladıydım. Yaşlanacaktı ve ben ona çocuğum gibi bakacaktım." dedi.

Kendisi gibi bu acıyı yaşayan birçok insan olduğunu belirten Sakallıoğlu, şunları kaydetti:

"Buradan sesleniyorum. Lütfen bizim çığlığımızı duyun, duyarsız kalmayın, lütfen bu bilinçsiz silah tutkusundan vazgeçelim. Hiç kimse annesiz, babasız, evlatsız kalmasın. Lütfen bizi yakınlarımızdan koparmayın. Bu acılara sebep olmayın. Gelmekte olan şampiyonluğumuz acıtmasın."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da lise öğrencileri 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına dikkati çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da lise öğrencileri "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti - Son Dakika
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