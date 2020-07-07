Trabzon'da lostra salonları yenilendi - Son Dakika

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yer alan lostra salonları yenilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yıllardır atıl vaziyette duran lostra salonlarını yenileyerek şehre yakışır hale getirdiği belirtildi.

Belediyenin, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, "Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında lostra salonlarını yenileme çalışması gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Meydan'da bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yakışmayan lostra salonlarının yenilenerek hizmete açıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

"Seçim sürecinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda ayakkabılarımı boyatırken, esnafımız isteklerini dile getirmişti. Ben de kendilerine Meydan'a yakışır lostra salonları yapacağımın sözünü vermiştim. Bugün hem alt hem de üst kısımda olmak üzere iki salonumuzu tamamladık. Artık Meydan'a gelen yerli ve yabancı turistlerimiz hoş olmayan bir manzara ile karşılaşmayacaklar."