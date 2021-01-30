Trabzon'da maden ocağından fotokapan ve bilgisayar çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da maden ocağından fotokapan ve bilgisayar çalan 3 zanlı tutuklandı

30.01.2021 21:45
Trabzon'da maden ocağından fotokapan ve bilgisayar çalan 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir maden ocağından fotokapan, bilgisayar ve 400 metre kablo çalan 3 zanlı tutuklandı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir maden ocağından fotokapan, bilgisayar ve 400 metre kablo çalan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tonya ilçesine bağlı Yakçukur Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağından bir fotokapan, masaüstü bilgisayar ve 400 metre kablo çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin araştırması sonucu, çaldıkları kabloları hurdacıya sattıkları tespit edilen M.B, Ö.B. ve O.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da maden ocağından fotokapan ve bilgisayar çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Demokrat Parti, Millet İttifakı'ndan ayrılacak mı? Partinin Genel Başkanı Uysal, canlı yayında yanıt verdi Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş Trump'ın iyileşmesinde gündeme gelmişti! Koronavirüse karşı monoklonal antikor umudu Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti
Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra hayatını kaybetti Eski bakan ve milletvekili Ömer Cahit Kayra hayatını kaybetti         
22:19
Erdoğan'la görüşen SP'li Asiltürk'ten 'partiyi böldüğü' suçlamalarına sert sözler: Cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz Erdoğan'la görüşen SP'li Asiltürk'ten 'partiyi böldüğü' suçlamalarına sert sözler: Cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz         
22:05
Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir         
21:30
Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi Kızı ve damadı markete gitti, çıkan yangında yatalak kadın can verdi         
20:58
Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi Gıda fiyatlarındaki hareketliliğin konuşulduğu günlerde şekere yüzde 10 zam geldi         
20:47
68 yaşındaki Coşkun Sabah, evleneceği kadının 35-36 yaşında olmasını istiyor 68 yaşındaki Coşkun Sabah, evleneceği kadının 35-36 yaşında olmasını istiyor         
20:18
Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi         
19:46
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 22:40:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da maden ocağından fotokapan ve bilgisayar çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei