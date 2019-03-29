Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Mağazanın Önünden Televizyon Hırsızlığı Kamerada

Trabzon'da Mağazanın Önünden Televizyon Hırsızlığı Kamerada

1 saat önce

TRABZON'da beyaz eşya satışı yapan mağazanın önüne konulan televizyon, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Trabzon'da Mağazanın Önünden Televizyon Hırsızlığı Kamerada, System.String[]
TRABZON'da beyaz eşya satışı yapan mağazanın önüne konulan televizyon, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çarşı Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde beyaz eşya satışı yapan mağazanın önüne teşhir amaçlı konulan televizyon, kimliği belirsiz kişi tarafından alınarak götürüldü. Hırsızlık anı, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bir süre iş yeri önünde beklediği, çevreyi gözetledikten sonra kısa sürede televizyonu bulunduğu yerden alarak uzaklaştığı görülüyor.

Polis, çevrede başka iş yerlerinden de hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:19 Kaynak: DHA

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