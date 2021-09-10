Trabzon'da mantardan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Trabzon'da, doğadan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi ile Gümüşhane arasında yer alan Alçakdere Yaylası'nda topladıkları mantarları yiyen 7 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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