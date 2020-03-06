Trabzon'da margarinleri köy tereyağı diye satmaya çalışıyorlar - Son Dakika

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından il genelinde "Ürün Bazlı" çapraz denetim kapsamında üç günde eş zamanlı olarak 220 denetim gerçekleştirilirken, denetimlerde, tereyağı görünümü verilmiş margarinlerin etiketsiz olarak satışa sunulduğu tespit edildi.



Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, köy tereyağlarının perakende satış noktalarında satışının mümkün olmadığı gibi yetiştiricilerin az miktarlarda üretmiş oldukları tereyağlarını da aracısız olarak tüketicilere ulaştırdıklarını vurgulayarak tüketicilerin, üzerinde etiket bilgileri olmayan tereyağlarını kesinlikle almamaları uyarısında bulundu.



Etiketi olmayan margarinlerin köy tereyağı algısı oluşturularak tereyağı olarak satılabildiğine dikkat çeken Gülbay, yapılan denetimlerde etiketsiz olarak satışa sunulan tereyağı görünümü verilmiş margarinlerin etiketsiz olarak satışa sunulduklarını tespit edildiğini ifade ederek il genelinde ürün bazlı çapraz denetim kapsamında İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından 3 günde 220 adet eş zamanlı denetim yapıldığını söyledi.



Gülbay, "Ürün bazlı denetim ile birlikte ilimizde şarküteri, bakkal, market, büfe vb. işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde tereyağlarından ve özellikle etiketsiz olarak satışa sunulan tereyağlarından numuneler alınarak ilgili laboratuvarlara gönderildi. Laboratuvar sonuçlarına göre uygunsuz çıkan ürünlerle ilgili işletmeler hakkında 5996 sayılı kanun gereği yasal işlemler uygulanacaktır. Ayrıca etiketsiz tereyağı satışı yaptıkları tespit edilen işletmeler hakkında da yasal işlemler yapılacaktır" dedi.



Denetimlerde 120 tereyağı numunesi alındığını ve bitkisel yağ içerip içermedikleri yönünde gerekli analizlerinin yapılması için ilgili laboratuvara gönderildiğini vurgulayan Gülbay, yapılan denetimlerde etiketsiz olarak satışa sunulan tereyağı görünümü verilmiş margarinlerin etiketsiz olarak satışa sunulduğunu tespit ettiklerini ve bu etiketsiz tereyağı görünümü verilmiş margarinleri tüketicilerin Köy Tereyağı olarak satın alabilecekleri uyarısında bulundu.



Köy tereyağlarının perakende satış noktalarında satışının mümkün olmadığı gibi yetiştiricilerin az miktarlarda üretmiş oldukları tereyağlarını da aracısız olarak tüketicilere ulaştırdıklarını vurgulayan Gülbay, bu nedenlerle tüketicilerin üzerinde etiket bilgileri olmayan tereyağlarını kesinlikle almamalarını söyledi.



Etiketi olmayan margarinlerin köy tereyağı algısı oluşturularak tereyağı olarak satılabildiğini kaydeden Gülbay, tereyağının Trabzon ilinin bir marka ürünü olduğunu belirterek gerek Trabzon'da ve gerekse farklı illerde yapılan kontrol ve denetimlerde alınan numunelerde tereyağı olarak satışa sunulan ürünlerde Bitkisel Yağ (Margarin) tespit edildiğini ve Bakanlığın bu tür ürünleri ifşa ettiğini, bunun da Trabzon için marka değeri olan Trabzon tereyağına büyük darbe vurduğunu belirtti. - TRABZON