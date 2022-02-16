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Marketten hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Marketten hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

16.02.2022 15:54

Trabzon'da petrol istasyonundaki marketten yiyecek ve içecek çalan 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da petrol istasyonundaki marketten yiyecek ve içecek çalan 4 kişi gözaltına alındı.

Ortahisar ilçesinin Yalıncak Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunun yetkilisi, güvenlik güçlerine marketten yiyecek ve içecek çalındığını bildirdi.

Trabzon Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iş yeri ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin markette yiyecek reyonundan malzemeleri çaldıklarını tespit etti.

Saha ve istihbarat araştırmalarının sonucunca kimlikleri ve adresleri belirlenen C.K. (19), E.K. (31), A.K. (20) ve H.İ.K. (21), yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Petrol istasyonuna otomobille gelen şüphelilerin, marketteki raflar arasında dolaşarak aldıkları ürünlerle olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Marketten hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Marketten hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Marketten hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Marketten hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

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Ortahisar, Trabzon, Petrol, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marketten hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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