Trabzon'da maske denetimi - Son Dakika

Trabzon'da maske denetimi

Trabzon'da maske denetimiTRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna vatandaşlar uyuyor.

Trabzon'da maske denetimi

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TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna vatandaşlar uyuyor. Kurala uymayanlar ise polis ekiplerince denetleniyor. Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde tüm cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna vatandaşlar uyuyor. Kurala uymayanlar ise polis ekiplerince denetleniyor. Polis ekipleri uygulamanın hayata geçmesinin ardından kentin işlek cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimlerine başladı. Polisler, maske kullanmayan ve maskesini uygun şekilde takmayan vatandaşları uyardı. Kurallara uymayan vatandaşlara ise 900 TL para cezası kesildi. Maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından, kent merkezinin Kunduracılar, Sanat Sokağı gibi işlek cadde ve sokaklarındaki vatandaşların büyük oranda maske taktığı görüldü. Bazı vatandaşların ise virüs bulaşma tehlikesine rağmen maskesini çıkararak cep telefonuyla konuştuğu, maskesini çenesinin altına çektiği veya hiç maske kullanmadığı gözlendi.

'BURUNLAR MASKELERE SIĞMIYOR'

Maske takma zorunluluğunu 'güzel bir karar' olarak değerlendiren vatandaşlardan Sevcan Uzunali, ara sokaklarda sosyal mesafe konusuna dikkat edilmediğini belirtti. Sokaklarda az sayıda da olsa maske takmayanlar gördüğünü söyleyen Uzunali, Trabzonluların maske takmama gerekçesini "Karadenizli olduğumuz için insanların burunları sığmıyor maskelere. O yüzden açık olabiliyor. Bu doğru değil. Tamamen kapatmaları gerekiyor" dedi.

Taha Turhan ise, "Bazıları burnunu kapatmıyor, bazıları boğazına takıyor. Para cezası kimini korkutuyor, kimini korkutmuyor. Bence daha büyük yaptırımlar yapılması lazım. Sokağa çıkma yasağı geri gelmeli. Yoksa virüs bitecek gibi durmuyor" diye konuştu.

Koronavirüs, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:57 Kaynak: DHA

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