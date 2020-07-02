Trabzon'da "MEGİP İl Çalışma Grubu Toplantısı" yapıldı

Trabzon'da, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) İl Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, istihdam seferberliğine katkıda bulunmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan MEGİP kapsamında firmaların eğitim taleplerinin alınmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, MEGİP İl Çalışma Grubu aylık toplantısının da TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İŞKUR İl Müdürü İbrahim Büyük, TTB Yönetim Kurulu üyesi Ali Zeytin ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildiği aktarılarak, toplantıda mobilya sektöründen iki firmanın, rattan örücü mesleği dalında 70 kişilik eleman ihtiyacının karşılanması için gerekli eğitim programlarının açılması kararı alındığı vurgulandı.

"MEGİP nitelikli eleman yetiştirmek için fırsatlar sunuyor"

MEGİP'in nitelikli eleman yetiştirmek için fırsatlar sunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MEGİP kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Of Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenmesi planlanıyor. İşverenler çalışan sayılarının yüzde 50'sine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. 100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır. Bir meslekte en az 5 kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir. "

Açıklamada, teorik eğitimlerin, oda-borsa tarafından belirlenen eğitim mekanlarında veya iş yerlerinde gerçekleştirilecek olup bu bölümde sınıftaki kişi sayısının 25'i geçemeyeceği de belirtilen açıklamada, "Toplam mesleki eğitimi dörtte birlik süresinin bitiminde, eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde 50'si, 120 günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait iş yerlerinde veya başka iş yerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilir. Eğitim programlarına katılan kursiyerler bu dönem için günlük 77 lira cep harçlığı alacak, aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Eğitimlerin, 160 fiili iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacağı vurgulanan açıklamada, projeyle işverenlere ilave istihdam için devlet teşviklerinden yararlanma imkanı getirildiği de kaydedildi.