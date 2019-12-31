Trabzon'da Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Trabzon'da Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesince, Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Trabzon'da Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesince, Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hamamızade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehter Takımı'nın gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan AGD Trabzon Şube Başkanı Ahmet Başaran Manav, 81 ilde Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla program düzenlediklerini söyledi.

Tüm İslam aleminin kardeş olduğuna inandıklarını belirten Manav, Milli Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan öncülüğünde kurulan Milli Gençlik Vakfı ve AGD'nin kurulduğu günden itibaren her yıl Mekke'nin fethini kutladıklarını aktardı.

AGD olarak gençlerin yetişmesine önem verdiklerini vurgulayan Manav, İstanbul, Kudüs ve Mekke'yi birbirine bağlayan ruhun fetih ruhu olduğunu kaydetti.

Kur'anı Kerim tilaveti, ilahiler ve sinevizyon gösterisiyle devam eden program, il genelinde düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Anadolu Gençlik Derneği, Trabzon, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:08 Kaynak: AA
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