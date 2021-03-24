Trabzon'da mesleki ve sivil toplum kuruluşlarından Kovid-19'a karşı "Mavi Seferberlik" hareketi - Son Dakika

Trabzon'da mesleki ve sivil toplum kuruluşlarından Kovid-19'a karşı "Mavi Seferberlik" hareketi

24.03.2021 16:15
Trabzon'da mesleki ve sivil toplum kuruluşlarından Kovid-19'a karşı

Trabzon'da 26 mesleki ve sivil toplum kuruluşu, başlattığı "Mavi Seferberlik" hareketiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin ve kapsamlı mücadele çağrısında bulundu.

Trabzon'da 26 mesleki ve sivil toplum kuruluşu, başlattığı "Mavi Seferberlik" hareketiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin ve kapsamlı mücadele çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Trabzon'da, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Trabzon Bölge Temsilciliği'nin de aralarında yer aldığı 26 mesleki ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, kentteki vaka sayılarının azaltılmasına katkı için "Mavi Seferberlik" hareketi başlattı.

TSO'da bir araya gelen temsilciler adına açıklama yapan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, Kovid-19'a karşı halkla birlikte el ele vererek daha etkili ve kapsamlı bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Mavi Seferberlik" kapsamında halkın salgın tedbirlerine azami dikkatle uymasını beklediklerini belirten Ergan, bölgedeki vaka sayılarının kademeli olarak azalmasıyla salgının hızını durdurmayı ve normalleşmeye katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Ergan, Karadeniz'de mavi seferberliğin en önemli amacının halkın sağlığını korumanın yanında ekonomideki zararları kontrol altına almak olduğuna vurgu yaparak, "Bunun için de en güçlü ve kalıcı çözümün bir an önce kademeli de olsa normalleşmeye geçmek olduğuna inanıyoruz. Mavi Seferberliğin Karadeniz'de başarıya ulaştırılması toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır. Bunun için pandemi tedbirlerine herkesin uyması önemlidir." dedi.

Salgın nedeniyle yaşanmakta olan zorluklara bugüne kadar fedakarlıkla göğüs geren piyasaların bundan sonra toparlanmaya şiddetle ihtiyacı olduğunun açıkça görüldüğünü ifade eden Ergan, bundan sonraki süreci de yeni tedbirlerle aşacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Ergan, sahada yaşanan zorlukları, çözüm önerileri ve beklentileri toparlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeye devam edeceklerini kaydederek, talep ve önerilerini şöyle sıraladı:

"Karadeniz Bölgesi'nde aşıların zamanında tamamlanması için tüm kesimlerin katılması ve destek vermesi, zor geçen bir yılın ardından ekonomik yönden ağır veya kısmen kaybı olan iş yerlerimizin tamamının bankalara, kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının 2021 yılı sonuna kadar ötelenmesi, yeme içme sektörü de dahil olmak üzere tüm hizmet sektörlerinde gerekli pandemi tedbirleri alınarak yüzde 25 veya yüzde 50 kapasiteden başlayarak kademeli olarak açılmanın sağlanması, Kredi Garanti Fonu üzerinden yeniden kredi limitleri arttırılarak kredi imkanı sağlanması, Kalkınma Ajansları başta olmak üzere özel sektöre destek sağlayan kuruluşlar üzerinden zor durumda olan işyerlerine kredi faiz desteği sağlanması, kira desteklerinin tüm sektörlere yaygınlaştırılması, kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelinin yüzde 50'si oranında destek sağlanması, kamu kurumlarında kiracı olan işletmelerden 2021 yılı sonuna kadar kira alınmaması, pandemi döneminde birikmiş kira borçlarının da uzlaşı kültürüyle gerekli indirimler sağlanarak çözüme kavuşturulması, ülke genelinde aynı risk ölçeğinde bulunan illerdeki farklı uygulamaların aynı seviyeye getirilmesi, iş yerlerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ara verilmeden devam edilmesi, illerin risk haritalarının yayınlanmaması, pandemi sürecinde kamu kaynağı yaratılması amacıyla ertelenebilecek yatırımlardan elde edilecek kaynakların pandemiden etkilenen küçük ve orta kesim iş yerlerine destek olarak sunulması, kamu alacaklarının tahsilatlarının ertelenmesi, özellikle bir yıldan bu yana kapalı bulunan iş yerlerinin borçları nedeniyle kamu ve özel bankalardan aldıkları hizmetlerin aksamaması, pandemi sürecinde kapalı işletmelerin aldığı elektrik gibi hizmetlere artışların yansıtılmaması, 2021 yılı sonuna kadar borç nedeniyle elektrik kesilme uygulamasının kaldırılması, SGK primleri ve vergilerin 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi, SGK ve vergi borçlarındaki yapılandırma ödemelerinin 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi, istihdam için mevcut durum üzerine yeni alınacak her bir çalışanın maaş, SGK ve vergilerinin devlet tarafından karşılanması."

Karadeniz, Trabzon, Kredi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da mesleki ve sivil toplum kuruluşlarından Kovid-19'a karşı 'Mavi Seferberlik' hareketi - Son Dakika


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